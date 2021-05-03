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Белорусов, уехавших за высшим образованием в Польшу, за последний год стало больше

03.05.2021 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Количество белорусских студентов, обучающихся в Польше, увеличилось по сравнению с минувшим годом более чем на 1,3 тысячи человек. Об этом агентству PAP рассказал глава образовательного фонда «Перспективы» Вальдемар Сивински.


Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

По словам Сивинского, сейчас в Польше высшее образование получают свыше 9,7 тысячи белорусов — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось более чем на 1,3 тысячи.

Наибольшее количество иностранных студентов в стране — из Украины (38,5 тысячи человек). Почти 37% получают высшее образование в польских вузах на английском языке. Многие из-за пандемии обучаются дистанционно.

За участие в мирных акциях протеста, напомним, репрессиям подверглись студенты многих белорусских вузов: некоторых из них отчислили, более 40 человек проходят по уголовным делам, многие, опасаясь преследований, выехали из страны.

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Почти 37% получают высшее образование в польских вузах на английском языке.
 
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