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Белорусов, уехавших за высшим образованием в Польшу, за последний год стало больше
03.05.2021 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Количество белорусских студентов, обучающихся в Польше, увеличилось по сравнению с минувшим годом более чем на 1,3 тысячи человек. Об этом агентству PAP
По словам Сивинского, сейчас в Польше высшее образование получают свыше 9,7 тысячи белорусов — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось более чем на 1,3 тысячи.
Наибольшее количество иностранных студентов в стране — из Украины (38,5 тысячи человек). Почти 37% получают высшее образование в польских вузах на английском языке. Многие из-за пандемии обучаются дистанционно.
За участие в мирных акциях протеста, напомним, репрессиям подверглись студенты многих белорусских вузов: некоторых из них
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Почти 37% получают высшее образование в польских вузах на английском языке.
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