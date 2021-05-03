|
«ТриО» стал еще больше. В новой части здания открылись магазины, фудкорт, обещают ФОК с бассейном
03.05.2021 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске открыли вторую часть ТРЦ «ТриО». В торгово-развлекательном центре уже работают магазины и кафе. Но торжественное открытие
«ТриО» теперь
В новой части открылись магазины «Спортмастер», Funday, «Остров чистоты», «Буслик», Victory и другие.
В переходе между двумя частями здания находится фудкорт. Здесь уже работают Pizza Smile и «Ребро».
Планируется, что здесь откроется также ФОК с тренажерными залами и бассейном. Два года назад владельцы ТРЦ
15 мая «ТриО» приглашает на торжественное открытие. В программе — квест с призами, фотозона, развлечения для детей и т.д.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске открыли вторую часть ТРЦ «ТриО». В торгово-развлекательном центре уже работают магазины и кафе. Но торжественное открытие состоится через две недели - 15...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)