«ТриО» стал еще больше. В новой части здания открылись магазины, фудкорт, обещают ФОК с бассейном

Источник материала: Tut.by

В Витебске открыли вторую часть ТРЦ «ТриО». В торгово-развлекательном центре уже работают магазины и кафе. Но торжественное открытие состоится через две недели — 15 мая.



Фото: vk.com/triomall

«ТриО» теперь представляет собой большой торговый центр, две части которого (старая и новая) соединены переходом на 2-м этаже.

В новой части открылись магазины «Спортмастер», Funday, «Остров чистоты», «Буслик», Victory и другие.

В переходе между двумя частями здания находится фудкорт. Здесь уже работают Pizza Smile и «Ребро».

Планируется, что здесь откроется также ФОК с тренажерными залами и бассейном. Два года назад владельцы ТРЦ заявляли , что новая часть здания станет торгово-спортивным центром.

15 мая «ТриО» приглашает на торжественное открытие. В программе — квест с призами, фотозона, развлечения для детей и т.д.