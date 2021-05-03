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«ТриО» стал еще больше. В новой части здания открылись магазины, фудкорт, обещают ФОК с бассейном

03.05.2021 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске открыли вторую часть ТРЦ «ТриО». В торгово-развлекательном центре уже работают магазины и кафе. Но торжественное открытие состоится через две недели — 15 мая.


Фото: vk.com/triomall

«ТриО» теперь представляет собой большой торговый центр, две части которого (старая и новая) соединены переходом на 2-м этаже.

В новой части открылись магазины «Спортмастер», Funday, «Остров чистоты», «Буслик», Victory и другие.

В переходе между двумя частями здания находится фудкорт. Здесь уже работают Pizza Smile и «Ребро».

Планируется, что здесь откроется также ФОК с тренажерными залами и бассейном. Два года назад владельцы ТРЦ заявляли, что новая часть здания станет торгово-спортивным центром.

15 мая «ТриО» приглашает на торжественное открытие. В программе — квест с призами, фотозона, развлечения для детей и т.д.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске открыли вторую часть ТРЦ «ТриО». В торгово-развлекательном центре уже работают магазины и кафе. Но торжественное открытие состоится через две недели - 15...
 
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