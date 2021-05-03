Пасмурно, дождливо и ветрено. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

В Гродно на новой рабочей неделе будет пасмурно, дождливо и ветрено, но относительно тепло. За исключением понедельника, сообщает pogoda.by.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 3 мая, сплошная облачность, дожди и сильный ветер. Днем — до +5 °С.

Во вторник днем уже до +11 °С. Сплошная облачность, утром возможен дождь и сильный ветер. Вечером и днем — без осадков.

В среду, 5 мая, облачно, дожди и временами сильный ветер. Днем будет +13…15 °С.

В четверг переменная облачность, иногда — солнечно и без осадков. Но будет ветрено. Днем — +10…12 °С.

В пятницу, 7 мая, облачно, утром выглянет солнце, но днем и вечером будет дождливо. Днем — +9…11 °С.

Хорошей недели, друзья!