ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пасмурно, дождливо и ветрено. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

03.05.2021 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно на новой рабочей неделе будет пасмурно, дождливо и ветрено, но относительно тепло. За исключением понедельника, сообщает pogoda.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 3 мая, сплошная облачность, дожди и сильный ветер. Днем — до +5 °С.

Во вторник днем уже до +11 °С. Сплошная облачность, утром возможен дождь и сильный ветер. Вечером и днем — без осадков.

В среду, 5 мая, облачно, дожди и временами сильный ветер. Днем будет +13…15 °С.

В четверг переменная облачность, иногда — солнечно и без осадков. Но будет ветрено. Днем — +10…12 °С.

В пятницу, 7 мая, облачно, утром выглянет солнце, но днем и вечером будет дождливо. Днем — +9…11 °С.

Хорошей недели, друзья!

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на новой рабочей неделе будет пасмурно, дождливо и ветрено, но будет относительно тепло. За исключением понедельника.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Продолжу делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в стране». Адвокат Зикрацкий уехал из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by