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Пасмурно, дождливо и ветрено. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе
03.05.2021 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на новой рабочей неделе будет пасмурно, дождливо и ветрено, но относительно тепло. За исключением понедельника,
Сегодня, в понедельник, 3 мая, сплошная облачность, дожди и сильный ветер. Днем — до +5 °С.
Во вторник днем уже до +11 °С. Сплошная облачность, утром возможен дождь и сильный ветер. Вечером и днем — без осадков.
В среду, 5 мая, облачно, дожди и временами сильный ветер. Днем будет +13…15 °С.
В четверг переменная облачность, иногда — солнечно и без осадков. Но будет ветрено. Днем — +10…12 °С.
В пятницу, 7 мая, облачно, утром выглянет солнце, но днем и вечером будет дождливо. Днем — +9…11 °С.
Хорошей недели, друзья!
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В Гродно на новой рабочей неделе будет пасмурно, дождливо и ветрено, но будет относительно тепло. За исключением понедельника.
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