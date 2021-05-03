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«Продолжу делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в стране». Адвокат Зикрацкий уехал из Беларуси
03.05.2021 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Исключенный в конце марта из Минской областной коллегии адвокатов Сергей Зикрацкий уехал в Вильнюс. Об этом сам адвокат
Юрист пишет, что с 1 мая его временным домом стал Вильнюс.
— Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса. Должен ли я негодовать и злиться на эту страну? Негодовать — да, злиться на страну — нет.
Юрист также пишет, что за 8 лет нахождения в коллегии адвокатов создал небольшой бизнес, который заплатил в бюджет Беларуси несколько десятков тысяч евро только прямых налогов.
— Можно было бы прибавить к этой цифре еще выплаты в ФСЗН и подоходный налог на зарплату моих сотрудников. За эти 8 лет через меня прошло 8 помощников, которых я брал со студенческой скамьи или сразу после окончания вуза. И я горжусь, что дал этим людям понимание юридической профессии и умение не только читать законы, но и применять их на практике.
Он высказывает надежду, что в скором времени сможет вернуться «в свободную Беларусь».
Сергей Зикрацкий — один из лучших белорусских адвокатов, специализирующийся на авторском, корпоративном праве, интеллектуальной собственности. Участвовал на стороне защиты в политически мотивированных делах, защищал многих белорусских журналистов, которые проходили по административным и уголовным делам. Зикрацкий защищал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву (Бахвалову), также он адвокат сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов.
24 марта Зикрацкого вызвали на переаттестацию, где Квалификационная комиссия признала, что адвокат обладает «недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом».
31 марта стало известно, что Минская областная коллегия адвокатов решила форсировать
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«Продолжу делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в стране». Адвокат Зикрацкий уехал из Беларуси
Юрист пишет, что с 1 мая его временным домом стал Вильнюс.
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