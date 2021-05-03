Граждане Казахстана не смогут въезжать через Беларусь в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Граждане Казахстана не могут летать через Беларусь в Россию, об этом напомнил казахстанский МИД.

"Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии вида на жительство этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года", - сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В распоряжении указано, что ограничения не распространяются на казахстанцев, прибывающих в РФ прямыми авиарейсами без транзита через третьи страны, либо имеющих соответствующие основания для въезда в страну (близкие родственники – граждане РФ, наличие вида на жительство, лечение и другое).

Нарушителей правил пограничная служба Российской Федерации не пропускает на территорию РФ и в дальнейшем депортирует в страну, откуда прибыли пассажиры.

В настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из Турции, Швейцарии, Египта, Мальдив, ОАЭ, Киргизии, Республики Корея, Кубы, Сербии, Японии, Сейшельских Островов, Эфиопии, Вьетнама, Индии, Катара, Финляндии, Азербайджана, Армении, Греции, Сингапура, Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что информация о том, что гражданам стран ЕАЭС разрешен въезд в Россию через Армению и Беларусь, неверная.

Данный механизм предусматривает регистрацию справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 в мобильной программе "Путешествую без COVID-19" (разработана Евразийским банком развития).

"В связи с тем, что Казахстан не представлен в данной мобильной программе, въезд граждан РК в Россию через Армению и Беларусь не представляется возможным", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

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