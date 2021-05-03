«Мама отдала меня в детдом». История Люды, пережившей послеродовую депрессию из-за своего детства

Источник материала: Tut.by

Мама Люды болела шизофренией. Она часто говорила дочери, что совсем ее не любит. Маленькой Люде очень хотелось привлечь внимание матери, и в какой-то момент она связалась с плохой компанией, стала плохо учиться, сбегать из дома и воровать. И мама от нее отказалась (отец тоже, тогда родители девочки уже были в разводе). В 11 лет Люда при живых родителях оказалась в детском доме. Выйдя оттуда, она вернулась в дом матери: больше идти было некуда. Позже Люда вышла замуж, съехала и забеременела. Она говорит, что очень хотела ребенка, но уже ближе к родам стала переживать, что из-за нелюбви матери к ней и сама не сможет полюбить свою дочь. Так и вышло… Люду накрыла послеродовая депрессия. Она считала себя плохой матерью, потому что не чувствовала к дочке любви — только жалость. Ей казалось, что любое ее действие может навредить малышке. Но женщине удалось справиться с этим состоянием. Теперь Люда знает, что она хорошая мама, а ее дочь никогда не будет чувствовать себя брошенной.