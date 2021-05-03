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Сильный ветер в Брестской области валит деревья и портит билборды

03.05.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный ветер в Брестской области валит на дороги деревья и ломает рекламные конструкции.


Билборд на улице Московской. Фото: BrestCITY

Ветер усилился во второй половине дня воскресенья. К ночи порывы достигали 22−23 м/с. В центре и микрорайонах Бреста ветер валил деревья. Так, на улице Ясеневой береза упала на забор предприятия, повредив одну секцию, сообщает портал BrestCITY.


Улица Ясеневая. Фото: BrestCITY

На улицах Московской и Махновича повреждены билборды.


На улице Островского дерево упало прямо на проезжую часть. Ветки задели припаркованный у края дороги автомобиль.


Улица Островского. Фото: BrestCITY

В Барановичах ветер повалил дерево на территории детского сада № 21. К счастью, пострадавших нет. Ствол лишь смял одну секцию забора, пишет Intex-press.



С последствиями непогоды сейчас разбираются специалисты. Прогноз на эту неделю неутешительный. В понедельник ветер не утихнет. Порывы будут достигать 19 м/с. Во вторник, среду и четверг также обещают сильный ветер.

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Теги: Брест
 
 
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