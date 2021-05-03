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Сильный ветер в Брестской области валит деревья и портит билборды
03.05.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный ветер в Брестской области валит на дороги деревья и ломает рекламные конструкции.
Ветер усилился во второй половине дня воскресенья. К ночи порывы достигали 22−23 м/с. В центре и микрорайонах Бреста ветер валил деревья. Так, на улице Ясеневой береза упала на забор предприятия, повредив одну секцию, сообщает портал
На улицах Московской и Махновича повреждены билборды.
На улице Островского дерево упало прямо на проезжую часть. Ветки задели припаркованный у края дороги автомобиль.
В Барановичах ветер повалил дерево на территории детского сада № 21. К счастью, пострадавших нет. Ствол лишь смял одну секцию забора, пишет
С последствиями непогоды сейчас разбираются специалисты. Прогноз на эту неделю неутешительный. В понедельник ветер не утихнет. Порывы будут достигать 19 м/с. Во вторник, среду и четверг также обещают сильный ветер.
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