Сильный ветер в Брестской области валит деревья и портит билборды

Источник материала: Tut.by

Сильный ветер в Брестской области валит на дороги деревья и ломает рекламные конструкции.



Билборд на улице Московской. Фото: BrestCITY

Ветер усилился во второй половине дня воскресенья. К ночи порывы достигали 22−23 м/с. В центре и микрорайонах Бреста ветер валил деревья. Так, на улице Ясеневой береза упала на забор предприятия, повредив одну секцию, сообщает портал BrestCITY .



Улица Ясеневая. Фото: BrestCITY

На улицах Московской и Махновича повреждены билборды.





На улице Островского дерево упало прямо на проезжую часть. Ветки задели припаркованный у края дороги автомобиль.



Улица Островского. Фото: BrestCITY

В Барановичах ветер повалил дерево на территории детского сада № 21. К счастью, пострадавших нет. Ствол лишь смял одну секцию забора, пишет Intex-press .









С последствиями непогоды сейчас разбираются специалисты. Прогноз на эту неделю неутешительный. В понедельник ветер не утихнет. Порывы будут достигать 19 м/с. Во вторник, среду и четверг также обещают сильный ветер.