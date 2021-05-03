ID-карты: сколько будут стоить, как оформить и куда по ним уехать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая - Sputnik. Беларусь переведет переговоры со странами ЕАЭС по признанию ID-карт полноценными документами для въезда, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД, полковник милиции Алексей Бегун в интервью, размещенном на сайте МВД.

Биометрические паспорта начнут выдавать белорусам с 1 сентября 2021 года, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в середине марта.

"Планируем, что для визитов в страны Евразийского экономического союза человеку с ID-картой биометрический паспорт не понадобится. Скоро МВД и МИД начнут переговоры по признанию карт полноценным документом для въезда и краткосрочного пребывания на территориях указанных государств", - сказал Бегун.

Он также уточнил, что такая норма должна будет работать и в обратную сторону.

"Также новый паспорт разрешит использовать в аэропортах электронные ворота (гейты) - то есть проходить систему контроля без личного контакта с контролером", - отметил глава департамента.

"Старый" паспорт или биометрия

Граждане Беларуси смогут выбирать: оставить себе паспорт старого образца или сделать биометрический. Обладать двумя документами сразу будет нельзя, отметил Бегун.

"Но если вы уже оформите пластик, то вернуться к бумажному варианту станет невозможно", - предупредил он.

Зато белорусы смогут обзавестись сразу двумя биометрическими паспортами. По словам главы департамента, если один паспорт на визе, по другому документу в это время можно будет выехать за границу.

А вот иностранцы при обращении в отделы по гражданству и миграции получат только биометрию, добавил Бегун.

Отличие документов старого и нового образца также в том, что данные владельца разместятся на первой странице, а не на задней обложке, как сейчас.

"Плюс в ней все листы предназначены для виз и отметок о пересечении границы", - отметил глава департамента.

Сведения о месте регистрации, детях, браке во внутреннем паспорте размещаться не будут.

"Их можно будет получить из информационных систем МВД бесплатно только по запросу заинтересованного органа или при согласии лица, выраженном в электронном виде", - пояснил Бегун.

Сколько будет стоить ID-карта

Стоимость ID-карты - полторы базовых, биометрического паспорта - две базовые. На сегодняшний день одна базовая величина(БВ) составляет 29 белорусских рублей.

"Но для некоторых лиц (несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды I и II группы) предусмотрены льготные ставки госпошлины - 1 и 1,5 БВ", - рассказал глава департамента.

И как ее оформить

Первая выдача ID-карты будет происходить по месту жительства, последующие - в любом подразделении по гражданству и миграции. На подачу документов можно будет записаться онлайн.

Документы нового образца будут делаться в два раза быстрее, чем нынешний паспорт. Максимальный срок - 15 дней, оперативный - пять, пояснил Бегун.

Лицам младше 14 лет ID-карты и биометрический паспорт выдадут на пять лет, старше 14 - на десять.

А это безопасно?

Утечка данных исключена, заверил Бегун. По словам главы департамента, база данных со всей информацией будет находиться в локальной сети МВД и МИДа.

"Она (база данных - Sputnik) закрытая, никаких точек доступа из интернета к ресурсу нет. Система уже прошла сертификацию", - отметил он.

Сведения о месте регистрации, детях, браке исчезнут из внутреннего паспорта.

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