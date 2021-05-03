Май пришел, а тепло - пока нет. Но скоро все изменится

Источник материала: Tut.by

Активный южный циклон, которому немецкие синоптики дали имя «Даниэль», смещаясь с юго-восточных районов Польши вдоль наших западных границ, в первые майские дни принес на территорию нашей страны интенсивные дожди и сильный порывистый ветер. Так, за день 2 мая и ночь 3 мая местами по стране сумма выпавших осадков достигла 20−30% месячной нормы. По мере прохождения циклона во многих районах Беларуси усиливался ветер порывами до 15−20 м/с, местами — до 22 м/с.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня днем Беларусь по-прежнему будет находиться в холодной тыловой части циклона, центр которого будет располагаться над Псковской областью России. Поэтому во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, по северо-западу с мокрым снегом. Сильный порывистый ветер сохранится на большей части территории республики, а дневные максимумы составят +3…9 °С, в юго-восточных районах +10…13 °С.

4 мая, во вторник, ночью Беларусь еще будет находиться в тыловой части циклона, смещающегося на Новгородскую область России, а днем погоду в нашей стране будет определять неустойчивая воздушная масса. Поэтому ночью на большей части территории страны пройдут осадки — дождь, мокрый снег, днем местами кратковременные дожди. Во многих районах страны ожидается западный сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5 °С, максимальная днем +9…15 °С.

В дальнейшем до конца рабочей недели территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.

5 мая, в среду, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…9 °С, по северо-востоку 0…+2 °С, максимальная днем от +11 °С по северо-западу до +20 °С по юго-востоку.

В четверг, 6 мая, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4…11 °С, максимальная днем +8…15 °С.

7 мая, в пятницу, ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, максимальная днем +8…15 °С, по юго-востоку до +18 °С.

В целом первая декада мая в Беларуси ожидается на 1 градус ниже климатической нормы.