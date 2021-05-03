Витебские десантники провели мини-парад для 101-летнего ветерана войны

Источник материала: БT

Несмотря на почетный возраст, ветеран вышел на улицу и приветствовал воинским званием десантников, благодарил всех за внимание. "Порадовали маршем. Доволен, что прожил такую долгую жизнь недаром, потому что есть люди, которые поддерживают меня. Спасибо вам", - сказал Федор Минович Лисовский.

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