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Витебские десантники провели мини-парад для 101-летнего ветерана войны
03.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несмотря на почетный возраст, ветеран вышел на улицу и приветствовал воинским званием десантников, благодарил всех за внимание. "Порадовали маршем. Доволен, что прожил такую долгую жизнь недаром, потому что есть люди, которые поддерживают меня. Спасибо вам", - сказал Федор Минович Лисовский.
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Несмотря на почетный возраст, ветеран вышел на улицу и приветствовал воинским званием десантников, благодарил всех за внимание. "Порадовали маршем. Доволен, что...
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