В Испании начали получать электричество от тротуара

Источник материала: БT

Первая дорожка в 50 квадратных метров разместилась в Барселоне. Состоит она из солнечных панелей, которые способны ежегодно вырабатывать 7,5 тысячи киловатт-часов. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы запитать три дома. На установку экологичного тротуара из городского бюджета выделили 30 тысяч евро. Энергоэффективность и износостойкость дорожек будут тестировать полгода, после чего испанские власти примут решение о целесообразности масштабирования экологичной новинки.