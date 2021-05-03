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В Испании начали получать электричество от тротуара
03.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первая дорожка в 50 квадратных метров разместилась в Барселоне. Состоит она из солнечных панелей, которые способны ежегодно вырабатывать 7,5 тысячи киловатт-часов. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы запитать три дома. На установку экологичного тротуара из городского бюджета выделили 30 тысяч евро. Энергоэффективность и износостойкость дорожек будут тестировать полгода, после чего испанские власти примут решение о целесообразности масштабирования экологичной новинки.
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Первая дорожка в 50 квадратных метров разместилась в Барселоне. Состоит она из солнечных панелей, которые способны ежегодно вырабатывать 7,5 тысячи киловатт-часов....
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