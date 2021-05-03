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В Беларуси скорректирован порядок маркировки товаров
03.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Соответствующий документ принят правительством. Сейчас, к примеру, на одни товары наносится голографическая наклейка, а на другие название продукции. С 8 июля код маркировки будет единым, что приведет к снижению стоимости изготовления контрольных знаков. Новшества призваны сделать маркировку товаров еще и информативной, для обеспечения защиты прав потребителей, также это дополнительный барьер на пути подделок, считают эксперты.
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Соответствующий документ принят правительством. Сейчас, к примеру, на одни товары наносится голографическая наклейка, а на другие название продукции. С 8 июля код...
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