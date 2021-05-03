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Известный музыкант и продюсер Серега: Всегда есть смысл находить общий язык
03.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О самых главных угрозах для независимости современных государств
Кроме того, речь в интервью шла о таких феноменах современности, как клиповое сознание, нежелание слышать чужое мнение.
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О самых главных угрозах для независимости современных государств высказался в эксклюзивном интервью нашему телеканалу широко известный музыкант и продюсер...
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