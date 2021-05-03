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Известный музыкант и продюсер Серега: Всегда есть смысл находить общий язык

03.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О самых главных угрозах для независимости современных государств высказался в эксклюзивном интервью нашему телеканалу широко известный музыкант и продюсер белорус Серега. О цифровой диктатуре и попытках атомизировать общество. Также речь в беседе шла о том, кто сегодня заказывает музыку в большой политике и почему это касается каждого. Всегда есть смысл находить общий язык - это лучше, чем проводить разделительные линии.

Прямое и честное высказывание Сереги в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Кроме того, речь в интервью шла о таких феноменах современности, как клиповое сознание, нежелание слышать чужое мнение.


 
 
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О самых главных угрозах для независимости современных государств высказался в эксклюзивном интервью нашему телеканалу широко известный музыкант и продюсер...
 
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