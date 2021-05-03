В Мостах памятник перекрасили в красно-зеленые цвета

Источник материала: Tut.by

В Мостах один из памятников перекрасили в красно-зеленые цвета. До этого он был светло-серым.

Фото из телеграм-канала «Белсата»

Читатели прислали фотографию того, как происходила покраска памятника. «Сначала некоторые стороны памятника покрасили в красный, что вызвало удивление, так как издалека памятник был похож на БЧБ. Но позже добавили и зеленый цвет», — рассказывает читатель.



