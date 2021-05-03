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В Мостах памятник перекрасили в красно-зеленые цвета
03.05.2021 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мостах один из памятников перекрасили в красно-зеленые цвета. До этого он был светло-серым.
Читатели прислали фотографию того, как происходила покраска памятника. «Сначала некоторые стороны памятника покрасили в красный, что вызвало удивление, так как издалека памятник был похож на БЧБ. Но позже добавили и зеленый цвет», — рассказывает читатель.
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В Мостах один из памятников перекрасили в красно-зеленые цвета. До этого он был светло-серым.
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