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В Мостах памятник перекрасили в красно-зеленые цвета

03.05.2021 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мостах один из памятников перекрасили в красно-зеленые цвета. До этого он был светло-серым.

Фото из телеграм-канала «Белсата»

Читатели прислали фотографию того, как происходила покраска памятника. «Сначала некоторые стороны памятника покрасили в красный, что вызвало удивление, так как издалека памятник был похож на БЧБ. Но позже добавили и зеленый цвет», — рассказывает читатель.


 
 
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В Мостах один из памятников перекрасили в красно-зеленые цвета. До этого он был светло-серым.
 
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