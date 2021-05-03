Избил до смерти, усадил тело в машину и привез к РОВД. В Черикове завершено расследование гибели мужчины

Источник материала: Tut.by

В Черикове завершено расследование гибели мужчины, тело которого в октябре прошлого года привезли из России к местному отделению милиции — обвиняемым признан его напарник. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Виновным в смерти 40-летнего местного жителя, по версии следствия, стал его 44-летний напарник, вместе с которым они прошлой осенью занимались ремонтно-строительными работами в России. Погибший 16 октября выпивал со своими знакомыми, с одним из них у него произошел конфликт — тот избил его руками и ногами, нанеся удары и по голове. То, что пострадавший мужчина не приходит в сознание, обнаружилось позже. Ему безрезультатно пытались помочь избивший его напарник, а также еще один член бригады. Когда стало понятно, что мужчина умер, они разбудили третьего коллегу и решили ехать назад в Беларусь: надели на бездыханное тело обувь, усадили его в машину и пристегнули ремнем безопасности — все для того, чтобы представить его спящим. Вернувшись в Чериков, компания обратилась в милицию.

Обвиняемый за время следствия неоднократно менял показания, пытаясь представить виновным своего знакомого, тем не менее доказательств вины того не нашлось. Теперь мужчине предъявлены обвинения по части 3 статьи 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает в качестве наказания от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело о недонесении о преступлении также возбудили в отношении 39-летнего брата обвиняемого: хотя он спал в момент избиения погибшего, но знал о произошедшем и о причастности своего родственника, однако не сообщил в правоохранительные органы. Также выяснилось, что у мужчины есть большая задолженность по алиментам — дело возбудили и по факту уклонения от их уплаты, а мужчину заключили под стражу.

Напомним, 17 октября обвиняемые привезли тело погибшего мужчины в микроавтобусе к Чериковскому РОВД, заявив, что ему стало плохо в машине по дороге из России в Беларусь, он потерял сознание и умер. Однако экспертиза показала, что причиной его смерти стали тяжкие телесные повреждения, после чего обвиняемых задержали.