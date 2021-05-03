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Началась регистрация на ЦТ: для записи на тестирование - месяц (рассказываем, что еще надо знать абитуриенту)
03.05.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Она продлится месяц и закончится 1 июня. О том, как записаться, датах ЦТ и минимальных пороговых баллах для абитуриентов — в подборке TUT.BY.
Запись
В этом году подать заявление на тестирование можно лично или же заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний. Тем, кто решит сделать это с помощью электронной формы на сайте РИКЗ, следует перейти по ссылке —
Система предварительной регистрации абитуриентов для участия в ЦТ будет доступна до 12.00 1 июня. Позже указанного времени в течение дня 1 июня подача заявления и регистрация для участия в ЦТ будет возможна только при личном обращении в пункты регистрации до момента их закрытия (до 19.00).
Тем, кто решит подавать заявление для участия в ЦТ лично нужно будет посетить один из пунктов регистрации. Если по уважительной причине (например, заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях) абитуриент сам не может подать заявление, сделать это могут его законные представители. При этом законным представителям, например, несовершеннолетних, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус законного представителя, а также копию документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенную нотариально. (Более
Перед тем, как идти подавать заявление, стоит зайти на сайт выбранного пункта регистрации, чтобы узнать дату и время, когда вас будут готовы принять. Дело в том, что в связи с COVID-19 для того, чтобы в помещениях не скапливалось много людей, здесь сформируют предварительную запись (электронную очередь).
Информацию о том, каким образом организуют очередь, разместят на сайте пункта регистрации. Важный момент: человеку, который придет регистрироваться лично, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Дальше — общее. После того как абитуриент подал заявление для участия в тестировании (неважно, лично или онлайн) и заплатил, он должен не позднее чем 1 июня прийти в пункт регистрации в указанные ему дату и время, чтобы забрать пропуск для участия в ЦТ. Если у самого не выходит, можно попросить законных представителей. Для получения пропуска при себе надо иметь удостоверение личности — паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. Отметим, процесс регистрации для участия в тестировании считается завершенным только после того, как абитуриент получил пропуск.
Последний звонок и даты ЦТ
Последний звонок в школах в этом году
Выпускные в школах рекомендуют провести 10 июня, а 16-го начнется ЦТ. Традиционно все стартует с белорусского языка. В связи с COVID-19 тестирование по русскому и математике, которые обычно сдает больше всего абитуриентов, в 2021-м, как и год назад, будут писать по два дня. Начало каждого теста и в основные, и в резервные дни — в 11.00.
С какими минимальными баллами можно поступать
Кроме того, по некоторым специальностям в ряд вузов абитуриенты смогут подавать сертификаты, даже если набрали от 7 баллов. Документы с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, военные факультеты гражданских вузов.
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Началась регистрация на ЦТ: для записи на тестирование - месяц (рассказываем, что еще надо знать абитуриенту)
В Беларуси началась регистрация на ЦТ. Она продлится месяц и закончится 1 июня. О том, как записаться на тестирование, датах ЦТ и минимальных пороговых баллах в...
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