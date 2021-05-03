Началась регистрация на ЦТ: для записи на тестирование - месяц (рассказываем, что еще надо знать абитуриенту)

Источник материала: Tut.by

В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Она продлится месяц и закончится 1 июня. О том, как записаться, датах ЦТ и минимальных пороговых баллах для абитуриентов — в подборке TUT.BY.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Запись

В этом году подать заявление на тестирование можно лично или же заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний. Тем, кто решит сделать это с помощью электронной формы на сайте РИКЗ, следует перейти по ссылке — www.regct.rikc.by .

Система предварительной регистрации абитуриентов для участия в ЦТ будет доступна до 12.00 1 июня. Позже указанного времени в течение дня 1 июня подача заявления и регистрация для участия в ЦТ будет возможна только при личном обращении в пункты регистрации до момента их закрытия (до 19.00).

Тем, кто решит подавать заявление для участия в ЦТ лично нужно будет посетить один из пунктов регистрации. Если по уважительной причине (например, заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях) абитуриент сам не может подать заявление, сделать это могут его законные представители. При этом законным представителям, например, несовершеннолетних, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус законного представителя, а также копию документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенную нотариально. (Более подробно это указано на сайте РИКЗ).

Перед тем, как идти подавать заявление, стоит зайти на сайт выбранного пункта регистрации, чтобы узнать дату и время, когда вас будут готовы принять. Дело в том, что в связи с COVID-19 для того, чтобы в помещениях не скапливалось много людей, здесь сформируют предварительную запись (электронную очередь).

Информацию о том, каким образом организуют очередь, разместят на сайте пункта регистрации. Важный момент: человеку, который придет регистрироваться лично, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Дальше — общее. После того как абитуриент подал заявление для участия в тестировании (неважно, лично или онлайн) и заплатил, он должен не позднее чем 1 июня прийти в пункт регистрации в указанные ему дату и время, чтобы забрать пропуск для участия в ЦТ. Если у самого не выходит, можно попросить законных представителей. Для получения пропуска при себе надо иметь удостоверение личности — паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. Отметим, процесс регистрации для участия в тестировании считается завершенным только после того, как абитуриент получил пропуск.

Последний звонок и даты ЦТ

Последний звонок в школах в этом году прозвенит 29 мая. В июне у 11-классников начнутся экзамены. Всего их четыре. Два письменных русский или белорусский язык по выбору и математика. Они назначены на 1, 3 и 7 июня. Кроме того, дети будут сдавать два устных испытания — по иностранному языку и истории Беларуси.

Выпускные в школах рекомендуют провести 10 июня, а 16-го начнется ЦТ. Традиционно все стартует с белорусского языка. В связи с COVID-19 тестирование по русскому и математике, которые обычно сдает больше всего абитуриентов, в 2021-м, как и год назад, будут писать по два дня. Начало каждого теста и в основные, и в резервные дни — в 11.00.

График централизованного тестирования 2021 Белорусский язык 16 июня Русский язык 18, 19 июня Обществоведение 21 июня Математика 23, 24 июня Биология 26 июня Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 28 июня Химия 30 июня Физика 2 июля История Беларуси 4 июля География 6 июля Всемирная история (новейшее время) 8 июля

Резервные дни проведения централизованного тестирования Белорусский и русский языки 14 и 16 июля по остальным предметам 14 и 18 июля

С какими минимальными баллами можно поступать

Минимальные пороговые баллы , с которыми у абитуриентов будут принимать документы в вузы и колледжи, в 2021-м выглядят так:

от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам (для будущих филологов — от 25);

от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии;

от 25 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам;

от 10 баллов по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет;

от 15 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет.

Кроме того, по некоторым специальностям в ряд вузов абитуриенты смогут подавать сертификаты, даже если набрали от 7 баллов. Документы с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, военные факультеты гражданских вузов.