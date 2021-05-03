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МВД: В страны ЕАЭС можно будет въезжать по ID-картам, паспорта не понадобятся

03.05.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД и МИД Беларуси проведут переговоры со странами Евразийского экономического союза для признания биометрических карт полноценным документом. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.


Изображение: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь

— Планируем, что для визитов в страны Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия) человеку с ID-картой биометрический паспорт не понадобится.

Скоро МВД и МИД начнут переговоры по признанию карт полноценным документом для въезда и краткосрочного пребывания на территориях указанных государств. Это будет работать и в обратную сторону, — сообщил Бегун.

По его словам, выдача биометрических документов должна начаться 1 сентября.

Ранее, напомним, соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В МВД сообщили, что планируют выдать в текущем году до 800 тысяч ID-карточек и 300 тысяч биометрических паспортов. Использовать их можно будет наравне с обычными паспортами.

 
 
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