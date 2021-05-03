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МВД: В страны ЕАЭС можно будет въезжать по ID-картам, паспорта не понадобятся
03.05.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД и МИД Беларуси проведут переговоры со странами Евразийского экономического союза для признания биометрических карт полноценным документом. Об этом
— Планируем, что для визитов в страны Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия) человеку с ID-картой биометрический паспорт не понадобится.
Скоро МВД и МИД начнут переговоры по признанию карт полноценным документом для въезда и краткосрочного пребывания на территориях указанных государств. Это будет работать и в обратную сторону, — сообщил Бегун.
По его словам, выдача биометрических документов должна начаться 1 сентября.
Ранее, напомним, соответствующий
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