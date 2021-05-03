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В Гомеле пакетов с мусором вдоль дорог больше не будет. Смотрите, как решили проблему
03.05.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владельцы частных домов в Гомеле будут складывать мусор в специально выделенные контейнеры. Городские власти своим решением (от 15 апреля 2021 года № 338) внесли изменения в схему обращения с коммунальными отходами в частных домах. Отныне они принимаются только в стандартных цветных контейнерах,
Домовладельцу нужно заключить договор на вывоз отходов, а затем ему бесплатно выделят два бака: серый — для смешанных и органических коммунальных отходов, желтый — для макулатуры, бумаги, картона, стекла, пластмассы и металла.
Всего в Гомеле более 28 тысяч частных домов. Большинство уже получили цветные контейнеры и пользуются услугами «Спецкоммунтранса». По различным причинам не получилось достучаться до пяти тысяч домовладельцев. Им предлагают в ближайшие дни заказать контейнеры и задать интересующие вопросы по телефонам: 50−05−01, 50−01−33.
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Домовладельцу нужно заключить договор на вывоз отходов, а затем ему бесплатно выделят два бака: серый - для смешанных и органических коммунальных отходов, желтый -...
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