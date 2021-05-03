В Гомеле пакетов с мусором вдоль дорог больше не будет. Смотрите, как решили проблему

Источник материала: Tut.by

Владельцы частных домов в Гомеле будут складывать мусор в специально выделенные контейнеры. Городские власти своим решением (от 15 апреля 2021 года № 338) внесли изменения в схему обращения с коммунальными отходами в частных домах. Отныне они принимаются только в стандартных цветных контейнерах, сообщает городской журнал «Белка».





Домовладельцу нужно заключить договор на вывоз отходов, а затем ему бесплатно выделят два бака: серый — для смешанных и органических комму­нальных отходов, желтый — для макулатуры, бумаги, картона, стекла, пласт­массы и металла.

Всего в Гомеле более 28 тысяч частных домов. Большинство уже полу­чили цветные контейнеры и пользуются услугами «Спецкоммунтранса». По различным причинам не получилось достучаться до пяти тысяч домовладель­цев. Им предлагают в бли­жайшие дни заказать кон­тейнеры и задать интере­сующие вопросы по теле­фонам: 50−05−01, 50−01−33.