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Тест по гербам городов Беларуси: узнаете их? Есть с «Погоней», «котиком», лебедем и кораблем
03.05.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Может быть, вы школьник, участвующий в олимпиаде по истории Беларуси или географии? Если нет, вряд ли вам известны гербы всех наших городов. Уверены: 10 из 10 в этом тесте не наберет почти никто, зато будет весело и интересно во время прохождения.
И да: если вам кажется, что такой тест у нас уже был, вы правы. Это вторая часть. А первую можете пройти
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Гербы городов Беларуси не так уж широко известны, но если начать их изучать, можно узнать много интересного. Готовы отличить символ Ивья от Полоцка?
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