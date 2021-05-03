Тест по гербам городов Беларуси: узнаете их? Есть с «Погоней», «котиком», лебедем и кораблем

Источник материала: Tut.by

Может быть, вы школьник, участвующий в олимпиаде по истории Беларуси или географии? Если нет, вряд ли вам известны гербы всех наших городов. Уверены: 10 из 10 в этом тесте не наберет почти никто, зато будет весело и интересно во время прохождения.

И да: если вам кажется, что такой тест у нас уже был, вы правы. Это вторая часть. А первую можете пройти вот здесь .