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Кожа лица - этапы ухода

03.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лицо - это наше все, и чем старше мы становимся, тем больше внимания и заботы оно требует. Поговорим о базовом ежедневном уходе и разберем его основные этапы. Лицо - единственная часть тела, которая всегда открыта. Каждый день окружающая среда испытывает его на прочность - холод, то жара, то дождь, то приходится сражаться с сильным ветром. И все это, конечно же, сказывается на коже. И пока мы молоды, мы этого не замечаем.

С возрастом обменные процессы замедляются, и наша кожа начинает стареть. Для того чтобы противостоять этому процессу и выиграть для себя немного времени, о коже нужно хорошо заботиться.

Типы кожи:

  • сухая
  • нормальная
  • жирная
  • комбинированная

Простой способ определить тип кожи

Чтобы узнать свой тип, можно дома провести небольшой эксперимент. После умывания не наносить на лицо никаких кремов и сывороток, а подождать 2 часа. После промокнуть лицо обычной салфеткой.

  • на салфетке вообще нет следов кожного сала - кожа сухая

  • слабые следы по всей салфетке - нормальная

  • видны ярко выраженные следы - жирная кожа

  • следы в районе лба, носа и подбородка - комбинированная

Что влияет на старение кожи?

  • экология
  • загрязненный воздух
  • воздействие ультрафиолета
  • гиподинамия
  • вредные привычки

Наша кожа начинает стареть из-за окислительных процессов в организме. А причина всего - кислород. Без него нам, конечно, никак, но иногда он ведет себя агрессивно и провоцирует выработку свободных радикалов.

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Клетки кожи состоят из множества молекул. Когда они стабильны, клетки воспроизводятся и сохраняют организм молодым. За стабильность клеток отвечают электроны, они всегда образуют пары. В клетках есть и других молекулы, которым не хватает одного электрона, они называются свободными радикалами. Т.е. такие молекулы неполноценные, они не представляют жизни без недостающего электрона. В итоге, этот радикал стремится все кругом окислить, т.е. забрать у другой молекулы недостающий электрон.

Свободные радикалы атакуют нашу кожу. Чем больше в организме свободных радикалов, тем быстрее в организме проходят окислительные процессы. Именно поэтому важно кожу поддерживать и оберегать. Сделать это можно с помощью тщательного ухода - утреннего и вечернего.

Ночной уход за кожей очень важен. Во время сна наша кожа активно обновляется. И с помощью специальных средств мы можем помочь ей быстрее восстановиться.


Этапы ухода за кожей:

  • очищение

  1. жирная кожа - гель

  2. нормальная и комбинированная кожа - пенка, мусс

  3. сухая кожа - молочко, крем-гель

  • тонизирование

  1. проблемная кожа - тоник с пептидами

  2. сухая кожа - увлажняющий тоник

  3. возрастная кожа - антиоксиданты, витамины

  • увлажнение

  1. утро - легкий крем

  2. вечер - плотный крем

Наносить любой крем нужно по массажным линиям.


Ухаживать нужно не только за кожей лица, а в целом стоит за собой следить - хорошо высыпаться, есть полезную еду, заниматься спортом, т.е. вести здоровый образ жизни. Если ничего этого не будет, ни один крем не сможет помочь.

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Лицо - это наше все, и чем старше мы становимся, тем больше внимания и заботы оно требует. Поговорим о базовом ежедневном уходе и разберем его основные этапы. Лицо -...
 
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