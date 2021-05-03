Кожа лица - этапы ухода

Лицо - это наше все, и чем старше мы становимся, тем больше внимания и заботы оно требует. Поговорим о базовом ежедневном уходе и разберем его основные этапы. Лицо - единственная часть тела, которая всегда открыта. Каждый день окружающая среда испытывает его на прочность - холод, то жара, то дождь, то приходится сражаться с сильным ветром. И все это, конечно же, сказывается на коже. И пока мы молоды, мы этого не замечаем.
С возрастом обменные процессы замедляются, и наша кожа начинает стареть. Для того чтобы противостоять этому процессу и выиграть для себя немного времени, о коже нужно хорошо заботиться.
Типы кожи:
сухая
нормальная
жирная
комбинированная
Простой способ определить тип кожи
Чтобы узнать свой тип, можно дома провести небольшой эксперимент. После умывания не наносить на лицо никаких кремов и сывороток, а подождать 2 часа. После промокнуть лицо обычной салфеткой.
на салфетке вообще нет следов кожного сала - кожа сухая
слабые следы по всей салфетке - нормальная
видны ярко выраженные следы - жирная кожа
следы в районе лба, носа и подбородка - комбинированная
Что влияет на старение кожи?
экология
загрязненный воздух
воздействие ультрафиолета
гиподинамия
вредные привычки
Наша кожа начинает стареть из-за окислительных процессов в организме. А причина всего - кислород. Без него нам, конечно, никак, но иногда он ведет себя агрессивно и провоцирует выработку свободных радикалов.
Клетки кожи состоят из множества молекул. Когда они стабильны, клетки воспроизводятся и сохраняют организм молодым. За стабильность клеток отвечают электроны, они всегда образуют пары. В клетках есть и других молекулы, которым не хватает одного электрона, они называются свободными радикалами. Т.е. такие молекулы неполноценные, они не представляют жизни без недостающего электрона. В итоге, этот радикал стремится все кругом окислить, т.е. забрать у другой молекулы недостающий электрон.
Свободные радикалы атакуют нашу кожу. Чем больше в организме свободных радикалов, тем быстрее в организме проходят окислительные процессы. Именно поэтому важно кожу поддерживать и оберегать. Сделать это можно с помощью тщательного ухода - утреннего и вечернего.
Ночной уход за кожей очень важен. Во время сна наша кожа активно обновляется. И с помощью специальных средств мы можем помочь ей быстрее восстановиться.
Этапы ухода за кожей:
очищение
жирная кожа - гель
нормальная и комбинированная кожа - пенка, мусс
сухая кожа - молочко, крем-гель
тонизирование
проблемная кожа - тоник с пептидами
сухая кожа - увлажняющий тоник
возрастная кожа - антиоксиданты, витамины
увлажнение
утро - легкий крем
вечер - плотный крем
Наносить любой крем нужно по массажным линиям.
Ухаживать нужно не только за кожей лица, а в целом стоит за собой следить - хорошо высыпаться, есть полезную еду, заниматься спортом, т.е. вести здоровый образ жизни. Если ничего этого не будет, ни один крем не сможет помочь.