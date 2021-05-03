Кожа лица - этапы ухода

Источник материала: БT

Лицо - это наше все, и чем старше мы становимся, тем больше внимания и заботы оно требует. Поговорим о базовом ежедневном уходе и разберем его основные этапы. Лицо - единственная часть тела, которая всегда открыта. Каждый день окружающая среда испытывает его на прочность - холод, то жара, то дождь, то приходится сражаться с сильным ветром. И все это, конечно же, сказывается на коже. И пока мы молоды, мы этого не замечаем.



С возрастом обменные процессы замедляются, и наша кожа начинает стареть. Для того чтобы противостоять этому процессу и выиграть для себя немного времени, о коже нужно хорошо заботиться.

Типы кожи:



сухая

нормальная

жирная

комбинированная

Простой способ определить тип кожи

Чтобы узнать свой тип, можно дома провести небольшой эксперимент. После умывания не наносить на лицо никаких кремов и сывороток, а подождать 2 часа. После промокнуть лицо обычной салфеткой.

на салфетке вообще нет следов кожного сала - кожа сухая

слабые следы по всей салфетке - нормальная

видны ярко выраженные следы - жирная кожа

следы в районе лба, носа и подбородка - комбинированная

Что влияет на старение кожи?

экология

загрязненный воздух

воздействие ультрафиолета

гиподинамия

вредные привычки

Наша кожа начинает стареть из-за окислительных процессов в организме. А причина всего - кислород. Без него нам, конечно, никак, но иногда он ведет себя агрессивно и провоцирует выработку свободных радикалов.



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Клетки кожи состоят из множества молекул. Когда они стабильны, клетки воспроизводятся и сохраняют организм молодым. За стабильность клеток отвечают электроны, они всегда образуют пары. В клетках есть и других молекулы, которым не хватает одного электрона, они называются свободными радикалами. Т.е. такие молекулы неполноценные, они не представляют жизни без недостающего электрона. В итоге, этот радикал стремится все кругом окислить, т.е. забрать у другой молекулы недостающий электрон.

Свободные радикалы атакуют нашу кожу. Чем больше в организме свободных радикалов, тем быстрее в организме проходят окислительные процессы. Именно поэтому важно кожу поддерживать и оберегать. Сделать это можно с помощью тщательного ухода - утреннего и вечернего.

Ночной уход за кожей очень важен. Во время сна наша кожа активно обновляется. И с помощью специальных средств мы можем помочь ей быстрее восстановиться.







Этапы ухода за кожей:

очищение

жирная кожа - гель нормальная и комбинированная кожа - пенка, мусс сухая кожа - молочко, крем-гель

тонизирование

проблемная кожа - тоник с пептидами сухая кожа - увлажняющий тоник возрастная кожа - антиоксиданты, витамины

увлажнение

утро - легкий крем вечер - плотный крем

Наносить любой крем нужно по массажным линиям.







Ухаживать нужно не только за кожей лица, а в целом стоит за собой следить - хорошо высыпаться, есть полезную еду, заниматься спортом, т.е. вести здоровый образ жизни. Если ничего этого не будет, ни один крем не сможет помочь.



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