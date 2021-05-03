Циклон с Атлантики принес в Беларусь шквалистый ветер и проливные дожди

Источник материала: БT

Циклон с Атлантики обрушился на Беларусь, принеся с собой шквалистый ветер и проливные дожди. Из-за непогоды сегодня утром не смог приземлиться в Национальном аэропорту борт из Грузии. По информации пресс-службы воздушной гавани, командир экипажа рейса Белавиа, вылетевшего из Тбилиси, не смог совершить посадку из-за сильного бокового ветра и ушел на запасной аэродром в Вильнюс. Сейчас лайнер уже вернулся в Беларусь, Национальный аэропорт работает в штатном режиме в соответствии с расписанием. В это же время в самой столице непогода принесла некоторые неприятности: специалистам МЧС пришлось выехать на ликвидацию последствий падений деревьев.

Один из эпизодов произошел на улице Уборевича на территории детского сада. Информации о повреждении линий электропередачи в Белэнерго пока не поступало.

Некоторые ЧП зафиксированы и в Бресте. Пользователи разместили в интернете видео инцидента в сквере. Предполагается, что причиной падения дерева также стал сильный ветер. На сегодня и завтра в стране объявлено штормовое предупреждение . Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.