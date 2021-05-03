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Состояние мальчика, спасшего брата на пожаре в Мядельском районе, по-прежнему крайне тяжелое

03.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое, сообщает Минздрав.

Подросток подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится под динамическим наблюдением врачей Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи, куда был доставлен вертолетом МЧС из мядельской больницы.

Подросток, который спас своего брата на пожаре, вертолетом доставлен на лечение в Минск

В минувший четверг, подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар и, спасая младшего брата, получил серьезные травмы. У него больше 50 % ожогов тела. Причина возгорания устанавливается.


 
Теги: Минск
 
 
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Состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое, сообщает Минздрав. Подросток подключен к аппарату...
 
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