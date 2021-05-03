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Состояние мальчика, спасшего брата на пожаре в Мядельском районе, по-прежнему крайне тяжелое
03.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое, сообщает Минздрав.
Подросток подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится под динамическим наблюдением врачей Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи, куда был доставлен вертолетом МЧС из мядельской больницы.
В минувший четверг, подросток, находясь дома без родителей, пытался потушить пожар и, спасая младшего брата, получил серьезные травмы. У него больше 50 % ожогов тела. Причина возгорания устанавливается.
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Состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое, сообщает Минздрав. Подросток подключен к аппарату...
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