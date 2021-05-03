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Грамотная утилизация вторсырья. В Минске будет еще больше контейнеров для раздельного сбора мусора. Так, в многоквартирной застройке установят емкости евроформата, появятся и модульные конструкции. Эксперимент прошлого года показал свою эффективность. Подобные закрытые комплексы уже есть почти в 400 дворах столицы. Сохраняется и тенденция по консервации мусоропроводов. Кроме этого, экоинфраструктуру создают и в частном комплексе. Только в этом году там установят более 900 контейнеров двух типов.





Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:

Один контейнер для сбора вторичных материальных ресурсов в смешенном виде: это пластик, стекло, бумага. И второй контейнер - для твердых коммунальных отходов. Данная работа практически завершена, осталось небольшое количество контейнеров раздать. Благодаря этому мы видим, что жители частного сектора активно сортируют вторичное сырье.

К слову, процент использования вторсырья в столице растет с каждым годом. Для сравнения: в 2019 году это почти 26 %, в прошлом - 27. В этом же году переработать планируют не менее трети.