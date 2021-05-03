|
В Минске будет еще больше контейнеров для раздельного сбора мусора
03.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Грамотная утилизация вторсырья. В Минске будет еще больше контейнеров для раздельного сбора мусора. Так, в многоквартирной застройке установят емкости евроформата, появятся и модульные конструкции. Эксперимент прошлого года показал свою эффективность. Подобные закрытые комплексы уже есть почти в 400 дворах столицы. Сохраняется и тенденция по консервации мусоропроводов. Кроме этого, экоинфраструктуру создают и в частном комплексе. Только в этом году там установят более 900 контейнеров двух типов.
Анастасия Воробьева, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:
К слову, процент использования вторсырья в столице растет с каждым годом. Для сравнения: в 2019 году это почти 26 %, в прошлом - 27. В этом же году переработать планируют не менее трети.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грамотная утилизация вторсырья. В Минске будет еще больше контейнеров для раздельного сбора мусора. Так, в многоквартирной застройке установят емкости...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)