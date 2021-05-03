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В Гродно из-за похолодания вернули тепло в детские сады

03.05.2021 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно из-за холодной погоды возвращают тепло в детские сады. В дошкольных учреждениях 3 мая включили системы отопления в режиме протапливания, сообщает «Гродненская правда».


В Гродно и область пришло похолодание. С утра в понедельник, 3 мая, помимо дождя и сильного ветра был и мокрый снег. Поэтому Гродненский горисполком согласовал с 3 мая включение систем отопления в режим протапливания в садиках города.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно из-за холодной погоды возвращают тепло в детские сады. В дошкольных учреждениях 3 мая включили системы отопления в режиме протапливания.
 
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