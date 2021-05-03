В Гродно из-за похолодания вернули тепло в детские сады

Источник материала: Tut.by

В Гродно из-за холодной погоды возвращают тепло в детские сады. В дошкольных учреждениях 3 мая включили системы отопления в режиме протапливания, сообщает «Гродненская правда».





В Гродно и область пришло похолодание. С утра в понедельник, 3 мая, помимо дождя и сильного ветра был и мокрый снег. Поэтому Гродненский горисполком согласовал с 3 мая включение систем отопления в режим протапливания в садиках города.