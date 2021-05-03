Самолет из Тбилиси не смог приземлиться в Минске из-за сильного ветра

Авиарейс «Белавиа», летевший из столицы Грузии, не смог приземлиться в Минске из-за погодных условий и выполнил посадку в Вильнюсе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Национального аэропорта.

«Борт авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск, ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра», — цитирует официального представителя минского аэропорта Ромину Саматханову TUT.by.

Решение о перенаправлении борта было принято командиром. В Вильнюс самолет прибыл в 8.23, отправление в Минск было назначено на 9.30, а в 10.34 осуществилась фактическая посадка в белорусской столице.

Как сообщает кампания, из-за сильного ветра в Беларуси был нарушен маршрут только одного рейса и все функционирует в плановом режиме.

«Учитывая погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме и на вылет, и на прилет. Рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием полетов», — заявили в «Белавиа».

Отметим, Белгидромет объявил на 3 и 4 мая оранжевый уровень опасности по большей территории страны из-за сильного ветра.

По их данным, сегодня, 3 мая, порывы ветра на большей части Беларуси (в том числе в Минске) составят до 15-20 м/с. Завтра будет преобладать западный ветер с такими же сильними порывами — до 15-20 м/с.