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Самолет из Тбилиси не смог приземлиться в Минске из-за сильного ветра
03.05.2021 15:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Авиарейс «Белавиа», летевший из столицы Грузии, не смог приземлиться в Минске из-за погодных условий и выполнил посадку в Вильнюсе. Об этом
«Борт авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск, ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра», —
Решение о перенаправлении борта было принято командиром. В Вильнюс самолет прибыл в 8.23, отправление в Минск было назначено на 9.30, а в 10.34 осуществилась фактическая посадка в белорусской столице.
Как сообщает кампания, из-за сильного ветра в Беларуси был нарушен маршрут только одного рейса и все функционирует в плановом режиме.
«Учитывая погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме и на вылет, и на прилет. Рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием полетов», — заявили в «Белавиа».
Отметим, Белгидромет
По их данным, сегодня, 3 мая, порывы ветра на большей части Беларуси (в том числе в Минске) составят до 15-20 м/с. Завтра будет преобладать западный ветер с такими же сильними порывами — до 15-20 м/с.
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Авиарейс «Белавиа», летевший из столицы Грузии, не смог приземлиться в Минске из-за погодных условий и выполнил посадку в Вильнюсе.
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