В Минске сильный ветер. В Новой Боровой из-за этого сломался флагшток с государственным флагом

Источник материала: Tut.by

По всей территории страны объявили оранжевый уровень опасности на 3 мая из-за сильного ветра. Похоже, из-за непогоды в Новой Боровой сломался флагшток, на который не так давно повесили государственный флаг.





Сегодня на крыше дома по улице Небесной, 1, корпус 2, в Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток, на котором крепился государственный флаг. Местные жители сообщили, что крепление починить на месте не удалось, поэтому флаг с крыши сняли люди в масках. Остальные государственные флаги на месте.

Госсимволика на крыше этой высотки страдала и раньше: не так давно флаг порвался.





Флаг на крыше этого дома и других в районе разместили в марте неизвестные люди в масках. Местным жителям даже предлагали скинуться на оплату охраны флага.

В уведомлении о проведении внеочередного собрания товарищества собственников сказано, что с жителей планируют брать плату за охрану флага. Целевой взнос — 4,6 рубля с квартиры в год. Годовой взнос от всего ТС за охрану флагштока и флага — 4730 рублей.





Этот вопрос для собственников вынесли на электронное голосование — оно пройдет с 12 по 26 мая.

На 3 мая Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за мощного ветра. Сообщалось, что на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Сильный ветер прогнозировали в Минске и Минской области. Утром из-за непогоды были повалены деревья, ветер уносил припаркованные мотоциклы и уронил светофор.