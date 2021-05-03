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В Минске сильный ветер. В Новой Боровой из-за этого сломался флагшток с государственным флагом
03.05.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По всей территории страны объявили оранжевый уровень опасности на 3 мая из-за сильного ветра. Похоже, из-за непогоды в Новой Боровой сломался флагшток, на который не так давно повесили государственный флаг.
Сегодня на крыше дома по улице Небесной, 1, корпус 2, в Новой Боровой сильный ветер сломал флагшток, на котором крепился государственный флаг. Местные жители сообщили, что крепление починить на месте не удалось, поэтому флаг с крыши сняли люди в масках. Остальные государственные флаги на месте.
Госсимволика на крыше этой высотки страдала и раньше: не так давно флаг порвался.
Флаг на крыше этого дома и других в районе
В уведомлении о проведении внеочередного собрания товарищества собственников сказано, что с жителей планируют брать плату за охрану флага. Целевой взнос — 4,6 рубля с квартиры в год. Годовой взнос от всего ТС за охрану флагштока и флага — 4730 рублей.
Этот вопрос для собственников вынесли на электронное голосование — оно пройдет с 12 по 26 мая.
На 3 мая Белгидромет
Сильный ветер прогнозировали в Минске и Минской области.
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По всей территории страны объявили оранжевый уровень опасности на 3 мая из-за сильного ветра. Похоже, из-за непогоды в Новой Боровой сломался флагшток, на который не...
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