Тихановская и Вячорка купили билеты из Вильнюса в Минск

В сети появилось фото авиабилетов Светланы Тихановской и ее советника Франка Вячорки на 2 мая из Вильнюса в Минск. Информация о подлинности фотографии подтвердилась. TUT.by удалось связаться с командой Тихановской и прояснить ситуацию.

Сам Франк Вячорка подтвердил, что билеты настоящие, но в Минск они так и не прилетели.

«Билеты наши. Команда Тихановской проводит большой объем работы для достижения поставленных целей, и не вся деятельность может быть публичной», - рассказал политический советник.

Никаких больше подробностей и комментариев пресс-служба Тихановской и в ее команда не дали. Собирались ли представители оппозиции на самом деле лететь в Беларусь, зачем покупали билеты в ином случае – неизвестно.

Откуда в сети появились фотографии, в штабе также не знают.

«Мы этого не делали», - говорит команда Светланы Тихановской.

В ее официальном телеграм-канале появилось сообщение, что сегодня начинается рабочий визит Тихановской в Словению, в ходе которого она встретится с министром иностранных дел Анже Логаром, премьер-министром Янезом Яншой, министром обороны Матеем Тониным, а также депутатами парламента.