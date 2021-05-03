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Тихановская и Вячорка купили билеты из Вильнюса в Минск
03.05.2021 15:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В сети появилось фото авиабилетов Светланы Тихановской и ее советника Франка Вячорки на 2 мая из Вильнюса в Минск. Информация о подлинности фотографии подтвердилась. TUT.by
Сам Франк Вячорка подтвердил, что билеты настоящие, но в Минск они так и не прилетели.
«Билеты наши. Команда Тихановской проводит большой объем работы для достижения поставленных целей, и не вся деятельность может быть публичной», - рассказал политический советник.
Никаких больше подробностей и комментариев пресс-служба Тихановской и в ее команда не дали. Собирались ли представители оппозиции на самом деле лететь в Беларусь, зачем покупали билеты в ином случае – неизвестно.
Откуда в сети появились фотографии, в штабе также не знают.
«Мы этого не делали», - говорит команда Светланы Тихановской.
В ее официальном телеграм-канале
Напомним, недавно состоялся визит Тихановской в Австрию, где она
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В сети появилось фото авиабилетов Светланы Тихановской и ее советника Франка Вячорки на 2 мая из Вильнюса в Минск. Информация о подлинности фотографии...
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