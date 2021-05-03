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Строительство "Газпром центра" в Минске снова откладывается

03.05.2021 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Стройку многофункционального "Газпром центра" опять заморозят, сейчас компания выбирает подрядную организацию, которая займется консервацией, говорится в сообщении на сайте "Газпром трансгаз Беларусь".

Компания готова заплатить за это 298 800 белорусских рублей (с НДС). По условиям, подрядчик должен разработать техническую документацию на консервацию и проектную документацию по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2). Начало выполнения работ – июнь 2021-го, окончание – март 2025-го. Заявку на участие подрядчик должен подать в офис белорусской "дочки" российской газовой компании не позднее 15:00 17 мая.

"Газпром центр" в Минске

Строительство многофункционального комплекса на месте бывшего автовокзала "Московский" на участке в границах улицы Филимонова – проспекта Независимости – улицы Макаенка ведется с 2015 года. Уже летом 2016 года все работы начали сворачивать из-за проблем, связанных со сложностью грунтов на площадке, где планировалось возвести здание высотой 189 метров. Некоторое время стройка была заморожена, затем возобновилась.

В феврале 2021 года первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок заявил, что строительство центра планируется возобновить в ближайшее время.

По проекту, комплекс будет включать в себя административные здания, гостиницу, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, паркинг. Заказчиком и инвестором объекта является "Газпром трансгаз Беларусь".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская "дочка" российской газовой компании начала процедуру консервации объекта, на эти цели она планирует потратить 116 тысяч долларов.
 
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