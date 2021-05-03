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Не прошло и недели: торговый дом "На Немиге" снова работает

03.05.2021 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Торговый дом "На Немиге" с 3 мая возобновил свою работу после реорганизации, такая информация размещена на сайте ТЦ.

"Теперь торговый дом входит в состав универмага "Беларусь", решение подписано 22 апреля. Центр закрывался на несколько дней на прошлой неделе, со среды по пятницу, для проведения некоторых реорганизационных работ – передачи имущества и прочих моментов", – пояснили Sputnik в секторе организации торговли универмага "Беларусь".

Торговый дом продолжит свою работу, как и прежде, но уже под другим юрлицом: вместо "Государственное предприятие "Торговый дом "На Немиге" – "Торговое коммунальное унитарное предприятие "Универмаг Беларусь". Никаких других изменений в магазинах центра в ближайшее время не будет. Однако, пока что по техническим причинам не работают интернет-магазин ТЦ, кафе и секция "Ткани".

Комплекс "Торговый дом "На Немиге" начал работать в 1993 году и был одним из крупнейших торговых предприятий Беларуси. В последние годы там регулярно проводились дни скидок. Тем не менее, покупатели неоднократно жаловались на условия в магазине: как правило, нарекания вызывал неприятный запах, вопросы были и к парковке. ТЦ входит в десятку крупнейших торговых центров столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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По техническим причинам пока не работает секция тканей, интернет-магазин и кафе – остальные отделы и продовольственный магазин уже открылись.
 
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