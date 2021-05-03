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Семья из Гомеля перевела мошенникам 67 тысяч рублей

03.05.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья из Гомеля перевела мошенникам 67 тысяч рублей, подробности очередной грустной истории про потерю денег, рассказали в МВД.

26 апреля на мобильный телефон гомельчанки позвонили. Деловой женский голос в мессенджере сообщил, что взломан ее интернет-банкинг и кто-то пытается оформить кредиты на ее имя. Ей сказали, что в банке это заметили и вопросом уже занимается служба безопасности и милиции, но для того, чтобы установить и задержать мошенников, нужна помощь женщины. Звонившие переключили ее на якобы специалиста банка, который занимается предотвращением «незаконных операций». Мужской голос настойчиво и уверенно потребовал четко следовать их инструкциям, в таком случае ей удастся сохранить деньги.

Через нескольких дней уже с другого номера женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником милиции и даже для подтверждения своей личности предоставил снимок удостоверения. В милиции сообщили, что на фото был документ одного из бывших милиционеров, который в августе прошлого года покинул службу и выложил в социальные сети фотографию служебного удостоверения.

Звонивший мужчина давал потерпевшей по телефону инструкции о том, что делать дальше. А дальше было необходимо взять в банках кредиты.

Гомельчанка взяла четыре кредита на сумму 30 тысяч рублей и все деньги перевела на предоставленные счета одного из белорусских банков.

По требованию звонивших женщина отправляла незнакомцам фотографии заключенных договоров о предоставлении кредита, чеки о переводе денег, фото своего паспорта со всеми реквизитами.

Далее мошенники взялись за карту мужа женщины. Узнав, что у него есть деньги в валюте, которые тот предусмотрительно снял с карточки, убедили обменять валюту и для сохранности также сделать перевод по их реквизитам.

Сперва мужчина был настроен критически и не решался довериться звонившим. Но в один из дней они все-таки убедили его стать участником секретной операции.

Только спустя несколько дней супруги заподозрили неладное и на семейном совете решили обратиться в милицию.

 
Теги: Гомель
 
 
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Семья из Гомеля перевела мошенникам 67 тысяч рублей, подробности очередной грустной истории про потерю денег, рассказали в МВД.
 
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