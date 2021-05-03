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Сильнейший ветер в Минске

03.05.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поваленные ветром велосипеды, птицы, не способные побороть сильнейший ветер, летающие по небу пакеты и пыль, забивающая глаза. И это лишь малая часть тех неудобств и бед, которые принес сильный ветер минчанам в понедельник, 3 мая.

Штормовое предупреждение от Белгидромета предупреждает: в столице сильный ветер с порывами до 14−15 м/с, а помощь спасателей из-за непогоды понадобилась уже несколько раз. В нескольких точках упали деревья — сотрудники МЧС выезжали, чтобы распилить их.

Конечно, последствия стихии были заметны не везде, но даже в центре города людей было очевидно меньше.











 
 
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Поваленные ветром велосипеды, птицы, не способные побороть сильнейший ветер, летающие по небу пакеты и пыль, забивающая глаза. И это лишь малая часть тех неудобств...
 
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