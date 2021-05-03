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Около Лиды построят первый в регионе квартал таунхаусов. И вот как будут выглядеть дома

03.05.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около Лиды построят первый в районе квартал таунхаусов. Он появится в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Островля», вдоль дороги на Гродно, сообщает «Лідская газета».


Фото: lida.by

Новый район таунхаусов будут возводить строительно-монтажный трест № 19 и Лидская ПМК-169. Уже определены земельные участки первой линии в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Островля», вдоль дороги на Гродно.


Фото: lidanews.by

Что касается цены, то квадратные метры в таких типовых домах, как правило, близки по стоимости к «квартирным» в многоэтажках.

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Теги: Гродно
 
 
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Около Лиды построят первый в районе квартал таунхаусов. Он появится в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Островля», вдоль дороги на Гродно.
 
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