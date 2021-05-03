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Около Лиды построят первый в регионе квартал таунхаусов. И вот как будут выглядеть дома
03.05.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около Лиды построят первый в районе квартал таунхаусов. Он появится в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Островля», вдоль дороги на Гродно,
Новый район таунхаусов будут возводить строительно-монтажный трест № 19 и Лидская ПМК-169. Уже определены земельные участки первой линии в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Островля», вдоль дороги на Гродно.
Что касается цены, то квадратные метры в таких типовых домах, как правило, близки по стоимости к «квартирным» в многоэтажках.
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Около Лиды построят первый в районе квартал таунхаусов. Он появится в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Островля», вдоль дороги на Гродно.
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