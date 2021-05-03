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В Бресте на ипэшника завели уголовное дело за подложные командировочные для поездок в Польшу
03.05.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за составление ложных командировочных удостоверений возбудила прокуратура Бреста в отношении индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба
По версии следствия, несколько жителей города формально устроились на работу к подозреваемому для того, чтобы регулярно ездить в Польшу по командировочным удостоверениям. Поездки не были связаны с трудовой необходимостью, а совершались исключительно в личных целях, считает прокуратура.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело за составление ложных командировочных удостоверений. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до двух лет лишения свободы. В отношении пяти «работников» также возбудили дело, но уже за использование данных заведомо поддельных документов. Им грозит штраф, арест, ограничение свободы или до трех лет колонии.
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В отношении пяти «работников» тоже возбудили уголовное дело, но по другой статье.
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