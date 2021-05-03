В Бресте на ипэшника завели уголовное дело за подложные командировочные для поездок в Польшу

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за составление ложных командировочных удостоверений возбудила прокуратура Бреста в отношении индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба ведомства .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии следствия, несколько жителей города формально устроились на работу к подозреваемому для того, чтобы регулярно ездить в Польшу по командировочным удостоверениям. Поездки не были связаны с трудовой необходимостью, а совершались исключительно в личных целях, считает прокуратура.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело за составление ложных командировочных удостоверений. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до двух лет лишения свободы. В отношении пяти «работников» также возбудили дело, но уже за использование данных заведомо поддельных документов. Им грозит штраф, арест, ограничение свободы или до трех лет колонии.