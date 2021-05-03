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Фестиваль кельтской культуры прошел в Ботаническом саду

03.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Викинги, поединки на мечах и тир. Посетители Ботанического сада путешествовали через пространство и время. Фестиваль кельтской культуры "Бельтайн" традиционно проходит в начале мая и символизирует наступление светлой и теплой поры года. На тематических площадках организаторы постарались не только в точности воссоздать обычаи того времени, но и создать для гостей атмосферу настоящего праздника.

Кельтские обычаи понравились минчанам - стрельба из лука, оружие. Самые маленькие гости оценили мини-гольф. На фестивальной площадке развернулся город мастеров с кельтскими украшениями, керамической посудой и сувенирами.

Для посетителей организовали мастер-классы, выступления профессиональных реконструкторов и музыкальных коллективов. Проникнуться духом фестиваля помогли и традиционные кельтские угощения.

 
 
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Викинги, поединки на мечах и тир. Посетители Ботанического сада путешествовали через пространство и время. Фестиваль кельтской культуры "Бельтайн" традиционно...
 
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