Гудок тепловоза и стук колес - детская железная дорога открыла сезон летних перевозок

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Гудком тепловоза и стуком колес начала летний сезон детская железная дорога. "Столичный экспресс" будет курсировать по маршруту от станции Заслонова до Соснового бора. Первой поездка стала для локомотивной бригады. Управлять поездом доверили помощнику и машинисту, которые получили права накануне старта сезона. Перед этим они осваивали навыки управления на тренажерах.

Роман Усс, начальник смены № 2 Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:



Естественно, волнительно. Все-таки 66-й сезон. 66 лет со дня открытия. И мне выпала честь проехать первый рейс. Я уже достаточно опытный, я так считаю. И я уже привык к нашему тепловозу, к нашей детской железной дороге. Да, мне было легко

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:



На детской железной дороге на сегодняшний день занимается более 450 детей, изучают основные профессии железнодорожного транспорта. В этом сезоне, конечно, будут действовать небольшие ограничения. Обязательный 100-процентный масочный режим и 50-процентная рассадка в составе детской железной дороги

Детская железная дорога - это еще и кузница кадров для большой магистрали. Особое внимание на открытии сезона уделили и безопасности.