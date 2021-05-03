Источник материала: БT

В канун Дня Победы МВД запустили челлендж "Фото памяти", чтобы через призму времени показать, как выглядели разные места Беларуси после войны. В ведомстве призывают интернет-пользователей присылать подобные работы городов и достопримечательности страны с #фотопамяти. Все материалы передадут в МВД, а лучшие работы будут опубликованы на канале ведомства. И еще один челлендж к 9 Мая стартовал в интернете под названием "Мы помним", в котором участников приглашают рассказать о своих родных и близких ветеранах Великой Отечественной войны.

Мой дед в годы войны начинал службу в автотранспортном батальоне, совершил множество рейсов, по дороге жизни доставляя по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград продовольствие. Победу встретил в Будапеште.