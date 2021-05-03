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9 Мая Белтелеком предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси
03.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
9 Мая за междугородные разговоры с домашних телефонов, абонентами которых являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной, плата браться не будет. Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами мобильных операторов и доступ в интернет.
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9 Мая Белтелеком предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси
9 Мая за междугородные разговоры с домашних телефонов, абонентами которых являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники...
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