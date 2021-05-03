9 Мая Белтелеком предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси

Источник материала: БT

9 Мая за междугородные разговоры с домашних телефонов, абонентами которых являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной, плата браться не будет. Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами мобильных операторов и доступ в интернет.