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Под знаком 76-летия Великой Победы. Белорусские ветераны получают поздравления с грядущим 9 Мая! Сегодня в городе над Двиной военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели парад возле дома участника войны Федора Лисовского. Ветерану 101 год! Выпускник минометно-артиллерийского училища воевал на 4-м Украинском фронте, 2-м Белорусском. Освобождал Севастополь, бил врага под Перекопом, в районе Сиваша и Мекензиевых гор. Освобождал Польшу, брал Кенигсберг и, наконец, Берлин. Сегодня он принимает поздравление от наследников Победы, отважных защитников Отечества! Военнослужащие в сопровождении оркестра исполнили известные военные марши, в том числе песню "День Победы", которая до слез растрогала и ветерана, и соседей.





Федор Лисовский, ветеран Великой Отечественной войны:



Настолько доволен, что я прожил долгую такую жизнь, и что это недаром. И что есть люди, которые понимают меня и поддерживают.

Алексей Масальский, офицер по культурно-досуговой работе - начальник клуба 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси: "Это традиция командования, мы уже не первый год участвуем, и мы рады, что мы как внуки и правнуки Победы можем прикоснуться к этому и отдать дань уважения ветеранам".

В Витебске готовятся встретить День Победы порядка 160 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 5 человек в этом году отмечают столети

