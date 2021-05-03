В прогнозе погоды на завтра - сильный ветер, кратковременные дожди и до 14 тепла

Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Также в прогнозах кратковременные дожди и до 14 тепла. Завтра снова ветрено. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5, днем - 7-13 градусов.

Дождливая погода сохранится до конца недели.



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