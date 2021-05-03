Административный арест и забастовка - новые основания для увольнения

Источник материала: Sputnik Беларусь

Изменения в законы по вопросам трудовых отношений были приняты в апреле в двух чтениях нижней палатой парламента и уже одобрены сенаторами. После того, как документ будет подписан президентом, он вступит в силу через месяц.

О правовых новациях корреспонденту Sputnik рассказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Людмила Кананович.

Опасное производство

Поправки внесены в Трудовой кодекс, а также в закон "О промышленной безопасности". Устанавливается запрет на проведение забастовок на предприятиях с опасными производственными объектами.

По словам депутата, "корректировки направлены на стабильное обеспечение работы трудовых коллективов".

"Ведь забастовка может привести к полной остановке предприятия. А негативные последствия иногда непоправимы, как для его работников, так и для общества в целом", - считает Кананович.

В действующем законодательстве прописано, что такое забастовка. Это временный добровольный отказ работника выполнять свои обязанности с целью разрешения коллективно-трудового спора.

"Такой спор может касаться изменений условий и охраны труда, заработной платы, заключения соглашений. Но это не митинг для выдвижения политических требований!" - добавила депутат.

Увольнение за призывы

Новые нормы Трудового кодекса представят нанимателю дополнительные полномочия по дисциплинарному воздействию на работников, не выполняющих свои обязанности. То есть появятся новые основания для увольнения. Среди них – призыв и принуждение к незаконной забастовке.

"Могут создаваться препятствия коллегам, например, в конвейерной цепи, звучать призывы и уговоры прекратить работу без всяких оснований. И есть люди, которые поддаются влиянию. А может быть и запугивание. Иногда используется и озвучивается недостоверная информация", - сказала Людмила Кананович.

Увольнение будет грозить и за участие в незаконной забастовке, а также за иные формы отказа от выполнения своих обязанностей без уважительных причин.

И еще одним основанием для прекращения трудовых отношений со стороны нанимателя станет отсутствие на работе в связи с отбыванием взыскания в виде административного ареста.

Депутат подчеркнула, что "все эти законодательные изменения носят, в первую очередь, превентивный характер, и не значат, что сразу всех начнут увольнять".

Персональные данные

При подготовке законопроекта учитывались интересы как нанимателей, так и работников.

"Прорабатывались предложения не только от государственных органов, но и от конкретных предприятий, избирателей", - констатировала председатель парламентской комиссии.

В Трудовом кодексе прописали дисциплинарную ответственность за противоправные действия с персональными данными.

"Имеется ввиду неправильная работа с ними, передача, разглашение. Это касается всех, кто имеет доступ к таким данным, - нанимателя, кадровой службы и т.д. Они располагают информацией о месте жительства, номерах телефонов", - пояснила Людмила Кананович.

Смешанный режим

До конца нынешнего года в парламент поступит новый пакет поправок в Трудовой кодекс. Изменения коснутся усовершенствования дистанционной формы работы. Предлагается законодательно закрепить смешанный режим занятости – сочетание удаленки с работой в офисе.

"Например, человек трудится несколько дней в неделю дистанционно, а часть времени находится по месту службы", - проинформировала парламентарий.

Обсуждается также сокращение рабочего дня для многодетных родителей и оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

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