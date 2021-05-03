ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно на Левонабережной около Немана может появиться ресторан. Участок рядом с рекой выставят на аукцион

03.05.2021 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Левонабережной возле Немана может появиться летний ресторан. Гродненское ЖКХ предлагает арендовать там участок, на котором предлагают запустить нестационарный, то есть без фундамента, ресторан или кафе, рассказывает «Вечерний Гродно».


Фото: Сергей Морозов, vgr.by

Участок, который можно арендовать на Левонабережной, находится на пешеходной дорожке возле спуска к недействующей с 2011 года барже «Галера».

Его размер — 171 квадратный метр.

Здесь можно будет установить торговые объекты общественного питания. Бар или ресторан должен быть нестационарным — то есть без заливки фундамента.

Кстати, именно на Левонабережной в районе фонтана весной 2019 года городские власти планировали организовать гродненскую «Песочницу» — место, где собирались бы все фудтраки и другая выездная торговля, а для горожан там устраивали бы различные культурные или развлекательные мероприятия. Однако владельцы гродненских фудтраков такую идею не поддержали.

А в 2018 году место там выкупал литовский бизнесмен, владелец сети пиццерий «Пицца&Кофе» и бывших павильонов «Z-маркет» Томаш Петюль. Он планировал открыть там ресторан в морской тематике — его думали изготовить из морских контейнеров. Однако и эту идею реализовать не удалось.

Аукцион, если будут покупатели, должен состояться 1 июня. Начальная сумма, с которой стартуют торги, составляет 725 рублей. Если покупатель будет один, то он заберет этот участок по схеме: начальная сумма + 5% от нее. Заявки нужно подавать в Гродненский горисполком в кабинет № 117 с 3 по 26 мая.

По условиям будущих торгов победитель получит этот участок в аренду сроком на 3 года. В первый год работы коэффициент арендной ставки составит 1,0, а во второй и третий год работы — уже 3,0. С октября по март, если заведение не будет работать, этот коэффициент уменьшается до 0,5. Также победитель торгов обязан будет согласовать внешний вид заведения — от материалов отделки до цвета деталей — с управлением строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома.

Продавцом выступает ГОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство». Там отметили, что другие локации на Левонабережной выставлять на аукцион пока не планируют. Однако если площадка возле баржи «уйдет» за большие деньги, то там рассмотрят вопрос о выделении очередных площадок.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на улице Левонабережной возле Немана может появиться летний ресторан. Гродненское ЖКХ предлагает арендовать там участок, на котором предлагают запустить...
 
Новости дня
Новости общества
 
Административный арест и забастовка - новые основания для увольнения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by