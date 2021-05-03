В Гродно на Левонабережной около Немана может появиться ресторан. Участок рядом с рекой выставят на аукцион

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Левонабережной возле Немана может появиться летний ресторан. Гродненское ЖКХ предлагает арендовать там участок, на котором предлагают запустить нестационарный, то есть без фундамента, ресторан или кафе, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: Сергей Морозов, vgr.by

Участок, который можно арендовать на Левонабережной, находится на пешеходной дорожке возле спуска к недействующей с 2011 года барже «Галера».

Его размер — 171 квадратный метр.

Здесь можно будет установить торговые объекты общественного питания. Бар или ресторан должен быть нестационарным — то есть без заливки фундамента.

Кстати, именно на Левонабережной в районе фонтана весной 2019 года городские власти планировали организовать гродненскую «Песочницу» — место, где собирались бы все фудтраки и другая выездная торговля, а для горожан там устраивали бы различные культурные или развлекательные мероприятия. Однако владельцы гродненских фудтраков такую идею не поддержали.

А в 2018 году место там выкупал литовский бизнесмен, владелец сети пиццерий «Пицца&Кофе» и бывших павильонов «Z-маркет» Томаш Петюль. Он планировал открыть там ресторан в морской тематике — его думали изготовить из морских контейнеров. Однако и эту идею реализовать не удалось.

Аукцион, если будут покупатели, должен состояться 1 июня. Начальная сумма, с которой стартуют торги, составляет 725 рублей. Если покупатель будет один, то он заберет этот участок по схеме: начальная сумма + 5% от нее. Заявки нужно подавать в Гродненский горисполком в кабинет № 117 с 3 по 26 мая.

По условиям будущих торгов победитель получит этот участок в аренду сроком на 3 года. В первый год работы коэффициент арендной ставки составит 1,0, а во второй и третий год работы — уже 3,0. С октября по март, если заведение не будет работать, этот коэффициент уменьшается до 0,5. Также победитель торгов обязан будет согласовать внешний вид заведения — от материалов отделки до цвета деталей — с управлением строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома.

Продавцом выступает ГОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство». Там отметили, что другие локации на Левонабережной выставлять на аукцион пока не планируют. Однако если площадка возле баржи «уйдет» за большие деньги, то там рассмотрят вопрос о выделении очередных площадок.