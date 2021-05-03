За участие в протесте «с использованием рупора» 18-летнего студента осудили на два года «химии»

Источник материала: Tut.by

В Минске судили 18-летнего студента Матвея Будницкого. За участие в протесте «с использованием рупора» его приговорили к двум годам «химии». Подробности сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Матвея Будницкого обвиняли по статье 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Матвей — студент третьего курса Минского колледжа предпринимательства, работает экспедитором. Во время предварительного следствия не находился под стражей.

4 октября парень участвовал в массовых мероприятиях на проспектах Машерова и Победителей, а также улицах Притыцкого, Любимова, Сурганова, Кальварийской и Прилукской. Согласно обвинению, выражал неповиновение милиционерам, аплодировал, «действовал совместно и согласованно в групповых действиях, с использованием рупора».

Матвею Будницкому также вменили нарушение работы транспорта и предприятий.

Матвей в суде признал вину в том, что был на мероприятии. Но не признал в той части, что блокировал дорогу и не подчинялся требованиям милиции.

Он рассказал , что 4 октября возле стелы на Немиге присоединился к людям и пошел с ними в сторону жилого комплекса «Каскад», у него были флаг и рупор. Говорит, что двигался по пешеходной части, но когда тротуар сужался, выходил и на проезжую. Однажды лег на проезжую часть, чтобы сделать фотографию: в то время дорога уже была перекрыта. С толпой он шел к станции метро «Малиновка».

Матвей рассказал, что участвовал в мероприятии, чтобы «выразить свою позицию и поддержать людей». Видел в новостях, как избивают людей. Рупор купил в магазине приколов, а флаг всегда находился с ним, потому что «нравился».

В последнем слове студент поблагодарил родных за поддержку, а также просил суд не ограничивать свободу, назначив штраф. Так он мог бы закончить обучение и продолжать участвовать в волонтерских проектах.

Дело рассмотрела судья Анастасия Кулик, прокурор — Зубко.

Парня осудили на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа — «химии». Именно такое наказание просил прокурор. Иск в пользу «Минсктранса» (около 18 тысяч рублей) выделен в отдельное гражданское производство.