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За участие в протесте «с использованием рупора» 18-летнего студента осудили на два года «химии»
03.05.2021 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске судили 18-летнего студента Матвея Будницкого. За участие в протесте «с использованием рупора» его приговорили к двум годам «химии». Подробности
Матвея Будницкого обвиняли по статье 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Матвей — студент третьего курса Минского колледжа предпринимательства, работает экспедитором. Во время предварительного следствия не находился под стражей.
4 октября парень участвовал в массовых мероприятиях на проспектах Машерова и Победителей, а также улицах Притыцкого, Любимова, Сурганова, Кальварийской и Прилукской. Согласно обвинению, выражал неповиновение милиционерам, аплодировал, «действовал совместно и согласованно в групповых действиях, с использованием рупора».
Матвею Будницкому также вменили нарушение работы транспорта и предприятий.
Матвей в суде признал вину в том, что был на мероприятии. Но не признал в той части, что блокировал дорогу и не подчинялся требованиям милиции.
Он
Матвей рассказал, что участвовал в мероприятии, чтобы «выразить свою позицию и поддержать людей». Видел в новостях, как избивают людей. Рупор купил в магазине приколов, а флаг всегда находился с ним, потому что «нравился».
В последнем слове студент поблагодарил родных за поддержку, а также просил суд не ограничивать свободу, назначив штраф. Так он мог бы закончить обучение и продолжать участвовать в волонтерских проектах.
Дело рассмотрела судья Анастасия Кулик, прокурор — Зубко.
Парня осудили на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа — «химии». Именно такое наказание просил прокурор. Иск в пользу «Минсктранса» (около 18 тысяч рублей) выделен в отдельное гражданское производство.
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В Минске судили 18-летнего студента Матвея Будницкого. За участие в протесте «с использованием рупора» его приговорили к двум годам «химии». Подробности сообщает...
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