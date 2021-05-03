В Молодечно вынесли приговор двум обвиняемым по «рельсовому» делу

Источник материала: Tut.by

Суд Молодечненского района приговорил 37-летнего Павла Федукевича и 38-летнего Сергея Шабуню к одному году и девяти месяцам колонии общего режима. Их признали виновными по статье 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) и статье 14 (Покушение на преступление) Уголовного кодекса. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Федукевича и Шабуню обвиняли в том, что 11 ноября 2020 года они пытались металлическим тросом замкнуть контакты на железнодорожных путях в деревне Вязынка. Мужчины признали свою вину, однако, по их словам, замыкания произойти не могло, так как трос, который они использовали, был железным и ржавым.

Специалист, привлеченный в качестве свидетеля, заявил что, по его мнению, трос был медным, однако он не уверен в том, что замыкание произошло. По его словам, определить это могут только показания приборов.

В суде Сергей Шабуня заявил, что они с Федукевичем хотели посмотреть, как это работает. Федукевич отметил, что его действия не были продиктованы какой-либо политической враждебностью.