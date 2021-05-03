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Установлен администратор деструктивного чата
03.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Гомельские оперативники установили администратора речицкого деструктивного телеграм-чата. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабеж и разбой 44-летний местный житель. На своем ресурсе мужчина распространял публикации из других деструктивных каналов, призывы к участию в массовых беспорядках и хулиганских действиях. Оперативники взяли ресурс под свой контроль, установили пользователей, после чего удалили чат.
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Гомельские оперативники установили администратора речицкого деструктивного телеграм-чата. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабеж и разбой 44-летний...
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