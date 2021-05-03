Беларусь готовится к Всемирной выставке ЭКСПО-2020

Источник материала: БT

Сегодня в Совмине обсуждали вопросы по подготовке национальной экспозиции ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая пройдет в Дубае. Участие в масштабном мероприятии примут 192 страны. По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, площадь белорусского павильона составит свыше 1400 квадратных метров. Ключевая тема павильона - "Лес технологий будущего". Он разделен на несколько зон: интерактивный коридор, зоны экспортного потенциала, инноваций и инвестиций, спорт и туризм, сувенирный магазин и зона развлечений. В каждой из них посетители смогут получить подробную информацию о Беларуси.



Выставка откроет свои двери 1 октября и завершится 31 марта следующего года. 22 ноября планируется провести национальный день Беларуси.