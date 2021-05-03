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Беларусь готовится к Всемирной выставке ЭКСПО-2020

03.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Совмине обсуждали вопросы по подготовке национальной экспозиции ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая пройдет в Дубае. Участие в масштабном мероприятии примут 192 страны. По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко,   площадь белорусского павильона составит свыше 1400 квадратных метров. Ключевая тема павильона - "Лес технологий будущего". Он разделен на несколько зон: интерактивный коридор, зоны экспортного потенциала, инноваций и инвестиций, спорт и туризм, сувенирный магазин и зона развлечений. В каждой из них посетители смогут получить подробную информацию о Беларуси.

Выставка откроет свои двери 1 октября и завершится 31 марта следующего года. 22 ноября планируется провести национальный день Беларуси.

 
 
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Сегодня в Совмине обсуждали вопросы по подготовке национальной экспозиции ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая пройдет в Дубае. Участие в масштабном...
 
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