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Беларусь готовится к Всемирной выставке ЭКСПО-2020
03.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в Совмине обсуждали вопросы по подготовке национальной экспозиции ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая пройдет в Дубае. Участие в масштабном мероприятии примут 192 страны. По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, площадь белорусского павильона составит свыше 1400 квадратных метров. Ключевая тема павильона - "Лес технологий будущего". Он разделен на несколько зон: интерактивный коридор, зоны экспортного потенциала, инноваций и инвестиций, спорт и туризм, сувенирный магазин и зона развлечений. В каждой из них посетители смогут получить подробную информацию о Беларуси.
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Сегодня в Совмине обсуждали вопросы по подготовке национальной экспозиции ко Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая пройдет в Дубае. Участие в масштабном...
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