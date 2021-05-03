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Быть достойными Победы: школьники Минской области дали старт патриотической акции
03.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть достойным Победы! Патриотическая акция стартовала сегодня в школах и гимназиях Минской области. Тематические уроки, викторины памяти, подготовка открыток ветеранам к 9 Мая и возложение цветов к мемориалам. А в средней школе поселка Мачулищи к акции приурочили также и открытие отреставрированного музея боевой славы. Экскурсию по экспозициям здесь будут проводить учащиеся военно-патриотических классов.
До конца недели школьники разных населенных пунктов области посетят ветеранов дома, запишут их воспоминания военных времен. И уже на основе мини-интервью подготовят видеоролики о Великой Победе.
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Быть достойным Победы! Патриотическая акция стартовала сегодня в школах и гимназиях Минской области. Тематические уроки, викторины памяти, подготовка открыток...
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