Быть достойными Победы: школьники Минской области дали старт патриотической акции

Источник материала: БT

Быть достойным Победы! Патриотическая акция стартовала сегодня в школах и гимназиях Минской области. Тематические уроки, викторины памяти, подготовка открыток ветеранам к 9 Мая и возложение цветов к мемориалам. А в средней школе поселка Мачулищи к акции приурочили также и открытие отреставрированного музея боевой славы. Экскурсию по экспозициям здесь будут проводить учащиеся военно-патриотических классов.

До конца недели школьники разных населенных пунктов области посетят ветеранов дома, запишут их воспоминания военных времен. И уже на основе мини-интервью подготовят видеоролики о Великой Победе.