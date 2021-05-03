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Патриотическим флешмобом героев Великой Победы почтили столичные студенты
03.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На площадке рядом с Дворцом спорта участники студии "Флешпост" Минского городского профессионально-технического колледжа исполнили песни и танцы военных времен. К ним присоединились и учащиеся других столичных учреждений образования.
Результатом репетиций и ярких выступлений на улицах столицы станет видеоклип, который также будет посвящен празднованию Великой Победы. Его можно будет увидеть в социальных сетях.
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На площадке рядом с Дворцом спорта участники студии "Флешпост" Минского городского профессионально-технического колледжа исполнили песни и танцы военных времен....
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