Источник материала: БT

Штормовое предупреждение вновь объявили синоптики. И завтра в Беларуси порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Циклон "Даниэль", смещающийся с юго-восточных районов Польши, несет также дожди. За минувшие сутки местами по стране выпало 30 % осадков. В целом - первая декада мая в Беларуси ожидается на один градус ниже климатической нормы.

Из-за непогоды сегодня утром не смог приземлиться в Национальном аэропорту борт из Грузии. По информации пресс-службы воздушной гавани, командир экипажа рейса Белавиа, вылетевшего из Тбилиси, не смог совершить посадку из-за сильного бокового ветра и ушел на запасной аэродром в Вильнюс. Сейчас лайнер уже вернулся в Беларусь. Национальный аэропорт работает в штатном режиме в соответствии с расписанием. В это же время в самой столице специалистам МЧС пришлось выехать на ликвидацию последствий падений деревьев.

Один из эпизодов произошел на улице Уборевича на территории детского сада. Информации о повреждении линий электропередачи в Белэнерго пока не поступало.

Некоторые ЧП зафиксированы и в Бресте. Пользователи разместили в интернете видео инцидента в сквере. Предполагается, что причиной падения дерева также стал сильный ветер.