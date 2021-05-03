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Прогноз погоды на 4 апреля
03.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью территория Беларуси будет находиться под влиянием тыловой части циклона с центром над Новгородской областью России, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности).
4 мая (вторник) во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Ночью территория Беларуси будет находиться под влиянием тыловой части циклона с центром над Новгородской областью России, днем скажется влияние неустойчивой...
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