ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что имел в виду певец Серега, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса - ответ в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1"

03.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Цифровая диктатура, клиповое сознание и образ Беларуси будущего. Как все это переплетается в современном мире и почему людям все труднее понимать друг друга? Агентство теленовостей записало эксклюзивное интервью с белорусом Сергеем Пархоменко - широко известным как Серега. В нем поговорили о том, кто сегодня заказывает музыку в большой политике и почему это касается каждого. Обсудили главные угрозы для независимости современных государств.

Наш знаменитый земляк поделился мнением на предмет, что же произошло в Беларуси в августе прошлого года, а также рассказал, что же он имел ввиду, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса. Смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цифровая диктатура, клиповое сознание и образ Беларуси будущего. Как все это переплетается в современном мире и почему людям все труднее понимать друг друга?...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Испании начали получать электричество от тротуара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by